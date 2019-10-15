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15 октября 201917:06

В Алтайском крае опекунша издевалась над детьми и поила их психотропами

Global Look Press

Следственный комитет по Алтайскому краю начал доследственную проверку после публикации в СМИ новости о том, что женщина-опекун не должным образом воспитывает детей. В частности, она издевается над несовершеннолетними и заставляет их принимать психотропные препараты.

По данным СМИ, семья проживает в Заринском районе. Шестеро детей подвергаются постоянным унижениям и истязаниям со стороны опекуна. Об этом рассказали двое подростков, воспитывающиеся в семье. По их словам, издевательства происходят на протяжении четырех лет.

Больше года шестеро детей спали вместе в одной комнате. Их принуждали работать за еду, подвергали истязаниям и карательной психиатрии. Несовершеннолетние вынуждены выпрашивать нормальную одежду вместо лохмотьев.

Как сообщается на сайте Следственного комитета по Алтайскому краю, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить обстоятельства, изложенные в СМИ. Женщину-опекуна проверят на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также причинению им нравственных и физических страданий.

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