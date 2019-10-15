Сирийцы отобрали у террористов аэродром и две электростанции

Вооруженным силам Сирии удалось взять под контроль несколько важных объектов вдоль реки Евфрат. Речь идет о военном аэродроме Табка, двух гидроэлектростанциях и трех мостах. Карту, где отмечены территории, отбитые армией, публикует Министерство обороны РФ.

Ранее российские военные сообщили, что сирийская армия взяла под контроль населенный пункт Дадат и город Манбидж.

Кроме того, стало известно, что военные США покинули две базы, которые располагались в этом районе и двинулись в сторону границы с Ираком.

Напомним, в Сирии идет операция турецких вооруженных сил "Источник мира". Задача военных очистить территорию на северо-востоке Арабской Республики от террористов и вернуть беженцев в свои дома.



Ряд стран НАТО и Китай призвали Анкару остановить боевые действия. Дональд Трамп издал указ о вводе санкций против Турции. Завершить операцию потребовали глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и британский премьер Борис Джонсон. Это заявление они сделали после встречи на Даунинг-стрит.