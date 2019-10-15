Российские ВМС получат несколько уникальных кораблей

Черноморский флот России получит два новейших гидрографических катера "Борис Козицкий" и "Борис Слободник". Они построены в Нижнем Новгороде и должны к концу ноября добраться до Новороссийска, где пройдут финальные испытания, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Военные уточнили, что после тестов первый останется в Краснодарском крае, а второй отправится в Крым.

Аналогичные катамараны "Георгий Зима" и "Александр Евланов" уже служат на Балтийском флоте.

Большие гидрографические катера относятся к проекту 23040Г. Они предназначены для съемки дна и обследования потенциально опасных объектов на глубине до 400 метров. Кроме того, эхолоты судна позволяют картографировать морское дно на глубине до 2 километров.

Кстати, похожий гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский" закончил заводские испытания в Финском заливе. В ближайшее время специалисты проверят все системы судна, и оно несколько раз выйдет в море. Только после этого катер приступит к государственным испытаниям.