Россиянки Грачева и Кудерметова вышли во второй круг Кубка Кремля

Российская теннисистка, 121-я ракетка мира Варвара Грачева на старте Кубка Кремля в Москве в двух сетах за один час десять минут обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 6:3, 6:2.

Грачева единожды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех, а у Томлянович, занимающей 51-е место в рейтинге WTA, три эйса и две двойные ошибки.

В параллельной игре еще одна россиянка Вероника Кудерметова (42) переиграла теннисистку из Туниса Онс Жабер (53) – 6:3, 6:3.

Таким образом, Грачева во втором круге турнира сыграет с победительницей встречи Анастасия Павлюченкова (Россия, 40) – Маррия Саккари (Греция, 29), А Кудерметовой будет противостоять украинка Элина Свитолина (4).