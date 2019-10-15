В московской коррекционной школе учитель избивала детей

В одной из московских школ, которая также считается центром развития и коррекции, учительница применяла физическую силу к ученикам. Разоблачить действия педагога помог частный детектив.

О случившемся рассказала детский клинический психолог, сотрудница школы Елена Поднебесных. По ее словам, у центра коррекции хорошая репутация и богатая история. Подобный случай не типичен для учреждения образования, но "оборотни бывают везде", сообщает "360".

Поднебесных считает, что появление подобных учителей в школе возможно из-за недостаточного кадрового отбора, контроля за действием учителей. В один момент психолог заподозрила, что один из педагогов жестоко обращается с детьми, потому ей пришлось обратиться к частному детективу, чтобы тот установил скрытые камеры в классе.

Факты избиения подтвердились в первый же день. Физическая сила применялась к невербальным детям, которые не могли даже пожаловаться родителям. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как учитель бьет детей по лицу, тычет указкой в тех, кто не хочет класть руки на парту.

Елена Поднебесных передала кадры руководству школы, также приложила их к заявлениям в полицию, Следственный комитет и департамент образования мэрии Москвы. После случившегося педагога не уволили, она продолжала работать в учреждении еще около недели, получая зарплату. Частный детектив Антон Баукин рассказал, что на инцидент обратили внимание только в полиции, где завели уголовное дело.

Во вторник, 15 октября, стало известно, что педагога все-таки уволили из школы по статье в связи с утратой доверия. Елена Поднебесных отметила, что подобные "горе-учителя" встречаются нечасто, но "мы живем в открытом мире, потому не нужно бояться изобличать зло".

В настоящее время столичные следователи начали доследственную проверку на основании опубликованного видео, сообщается на сайте Следственного комитета по Москве.

Подобный инцидент ранее произошел в одной из школ в Тюменской области. Учитель ОБЖ оскорблял школьников, а также применял к ним физическую силу. Однако многие встали на сторону педагога, поскольку посчитали, что до нервного срыва его довели несовершеннолетние.