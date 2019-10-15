Хоккеисты "Северстали" на выезде переиграли "Куньлунь"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) череповецкая "Северсталь" на льду "Шоуган-Арены" в Пекине обыграла местную команду "Куньлунь Ред Стар" со счетом 2:1 ОТ.

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У хозяев льда шайбу забросил Итан Верек (27-я минута), а у гостей – Андрей Алексеев (55). Победу команде Андрея Разина принес Владислав Провольнев, забивший на последней секунде овертайма.

"Северсталь" одержала вторую победу в последних пяти играх и с 17 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а "Куньлунь" расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команда из Череповца 17 октября на выезде сыграет с хабаровским "Амуром", а пекинцы 19 октября примут московское "Динамо".