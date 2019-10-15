Формула Штайнмайера: новая дата разведения сил в Донбассе так и не назначена

Киеву удалось сорвать разведение сил в Петровском и Золотом. Новый график разведения сил в Донбассе обсуждался, но представители Киева, Донецка и Луганска к консенсусу так и не пришли. "Я надеюсь, что они сделают это в будущем", — предположил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.

Все стороны, подчеркнул Сайдик, подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. При этом представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подчеркнул, что не допускают возможности внесения изменений в "формулу Штайнмайера". При этом Сайдик констатировал резкий рост инцидентов, нарушающих режим перемирия в Донбассе, сообщает "Интерфакс".

Соблюдение режима прекращения огня Мартин Сайдик не смог оценить позитивно.

"Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов, — добавил в Минске полпред России в контактной группе Борис Грызлов. — Все это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается на работе контактной группы".

По словам Бориса Грызлова, украинские националисты участвовали в карательных операциях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию украинской армии.

"Сейчас эти группировки заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом и ведут соответствующую подготовку", — предупредил политик.

15 октября украинские военнослужащие обстреляли пригороды Донецка. Танковому обстрелу подверглись села Дзержинское, Безыменное и Саханка. Было выпущено пять снарядов. Кроме того, велась стрельба из пулеметов БМП-2. Вооруженные силы Украины также обстреливали окраины Макеевки, Донецка, Ясиноватой, используя 82-миллиметровые минометы, гранатометы, пулеметы БМП и стрелковое оружие. Дважды режим прекращения нарушался в ЛНР. При этом подчеркивается, что обстрелы подразделения украинской армии вели в то время, когда в Минске проходило очередной заседание Контактной группы по вопросам безопасности.

Процесс разведения конфликтующих сторон в Петровском и Золотом должен был начаться 7 октября. Ополченцы Донбасса предприняли три попытки сигнализировать о своей готовности киевской стороне, запуская белые ракеты по три раза в каждый из дней. Однако представители Киева эти сигналы проигнорировали.

"Мы вновь убеждаемся, что главная причина торможения минского процесса — это позиция Киева. Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки", — подчеркнул Борис Грызлов,

Отказ Киева выполнять одно из двух условий ставит под угрозу проведение саммита в нормандском формате. Более того, украинские военные установили тринадцать противотанковых мин ТМ-62 вдоль дороги в золотом, что создает опасность работы в районе мониторинговой миссии ОБСЕ, сбили беспилотник ОБСЕ, а также, по данным местных жителей, выполняли странные маневры выдвижения вперед с последующими самообстрелами подконтрольной территории.

При этом на встрече глав МИД Евросоюза министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко намерен просить Европу усилить давление на Россию, чтобы дожать Москву в вопросах по Донбассу. Если же лидеры России, Украины, Франции и Германии не встретятся до конца 2019 года, то Пристайко заявил, что Киев выйдет из минских соглашений.