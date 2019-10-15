Соколиная охота: Путин подарил ближневосточным монархам редких кречетов

Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, в подарок наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну привез редчайшего белого кречета.

Наследный принц преподнес президенту России ответный подарок — макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ, передает ТАСС.

Этот "дворец-крепость" — самое древнее строение в Абу-Даби на главной улице имени шейха Заида, он входит в культурный фонд столицы и стал одним из символов ОАЭ.

Вручая этот подарок, Мухаммед бен Заид показал Владимиру Путину на макете комнату, где жили его деды.

Поблагодарив за подарок и пожав руку наследному принцу Абу-Даби, президент России рассказал ему о ферме по разведению кречетов, которая сейчас создается на Дальнем Востоке.

Такой же кречет 14 октября был подарен Путиным королю Саудовской Аравии.



Во время визита в ОАЭ президент России получил и еще один подарок, но уже от спортсменов, которые участвовали в показательных выступлениях во время государственного приема. Они вручили Путину черный пояс по дзюдо, передает "Россия 24".

Ранее сообщалось, что в ОАЭ президента России встречали с большими почестями: в Абу-Даби, на подъезде ко Дворцу Нации, кортеж сопровождали автомобили Mercedes с надписью "ДПС" на русском языке на капотах, всадники и истребители, раскрасившие небо в цвета российского триколора.