Медведев устал. Лучший российский теннисист снялся с Кубка Кремля

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев объявил о том, что принял решение сняться с турнира Кубка Кремля в Москве из-за моральной и физической усталости.

"В Шанхае был шестой финал подряд. Я морально и физически изможден и не хочу выходить на корт, если я не готов, – заявил Медведев, слова которого приводит РИА Новости. – Очень хотел сыграть в Москве, я с каждым годом показывал здесь результаты все лучше и лучше. Но я вынужден делать то, что лучше для моего тела".

Напомним, Медведев в Шанхае выиграл четвертый титул в текущем сезоне. Более того, после проигрыша в финале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю, Даниил не проиграл ни одного сета в девяти матчах. В настоящее время россиянин занимает четвертое место в мировом рейтинге.