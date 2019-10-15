Бывший сотрудник Центра связи ФСИН задержан во Франции

По запросу России во Франции задержан экс-заместитель начальника Центра связи ФСИН Павел Щетинин. Он подозревается в махинациях более чем на 160 миллионов рублей.

Щетинин был объявлен в международный розыск. Он обвиняется по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". В ближайшее время российская сторона направит Франции необходимые документы для экстрадиции бывшего сотрудника ФСИН, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры.

Около года назад бывшего начальника ведомственного Центра связи Игоря Шайкова, а также двух его замов уличили в коррупции при закупке компьютеров на сумму 160 миллионов рублей. По версии следствия, сотрудники ФСИН обеспечили победу в аукционе нужной компании. Своими действиями соучастники причинили ущерб бюджету.