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15 октября 201919:55

Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку

Instagram / Naama Issachar

С просьбой помиловать израильтянку Нааму Иссахар и вернуть ее на родину к президенту России Владимиру Путину обратился израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Письмо Путину он направил от имени и по поручению президента Израиля Реувена Ривлина.

Просьба объясняется гуманитарными соображениями, чтобы не допустить "разрушительного воздействия на жизнь" израильтянки, поясняет РИА Новости. 25-летняя Наама Иссахар возвращалась из Дели в Тель-Авив. 9 апреля 2019 года женщина была задержана в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево после того, как в ее сумочке было обнаружено 9,6 грамма наркотика – гашиша. В России за хранение и контрабанду наркотиков Иссахар приговорена к 7 годам и шести месяцам колонии общего режима. Такой приговор вынес 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Подмосковья. Израильтянка свою вину частично признала — она хранила наркотики, но их контрабандой не занималась.

Ранее Израиль отказался от предложения России обменять Иссахар на россиянина Алексея Буркова. Он был задержано в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу США. Высший суд Израиля уже одобрил экстрадицию Буркова в США, где его обвиняют в киберпреступлениях. Поэтому, пояснила израильская сторона, произвести обмен невозможно.

15 октября стало известно о задержании в Минске по американскому ордеру Интерпола россиянки Анны Богачевой. В США ее считают причастной к попытке оказания давления на президентских выборах 2016 года. Генпрокуратура Белоруссии достаточных оснований для ареста россиянки не нашла. Ордер Интерпола на ее задержание на территории Белоруссии будет аннулирован.

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