Американские войска покинули свои военные базы в Сирии в районе города Дадат и населенного пункта Умм-Миаль и выдвинулись в сторону Ирака. В оставленные американцами районы вошли сирийские правительственные войска. Линию соприкосновения сирийских войск с турецкими сейчас контролирует российская военная полиция. Этот факт особенно задевает американскую прессу. "Нью-Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост" практически одновременно выпустили статьи о том, что Трамп просто подарил американские базы русским и де-факто сделал Россию единственным значимым международным посредником в регионе.

Эта встреча на трассе — символ перемен в Сирии. Колонна броневиков под звездно-полосатым флагом покинула окрестности города Кoбани. Ей навстречу пришли грузовики сирийской армии.

Сирийские солдаты быстрым маршем выдвинулись туда, где еще недавно вся власть принадлежала курдам и их западным союзникам. Армия США — оставляет свои базы. Одну из них обнаружили российские журналисты. Охраны нет, спецназ ушел отсюда всего несколько часов назад.

Все ценное и секретное впопыхах вывезено или сожжено, но в холодильниках все еще полно газировки, а кто-то даже оставил свой мяч для американского футбола. Сегодняшняя крупная победа Дамаска — под контроль взят город Манбидж. Отсюда до Евфрата тридцать километров, а до границы всего сорок.

Еще недавно так называемый сирийский Курдистан занимал огромную территорию на севере страны. Но за эту неделю контроль над ключевыми городами курды потеряли. Турецкая армия ведет наступление по двум направлениям, захватывая поселки между Рас-эль-Айном и Тель-Абьядом. Сирийская же армия освободила Манбидж, город Табка — там находится аэродром и гидроэлектростанция, населенный пункт Айн-Иса, рядом с которым есть военная база, а так же города Тель-Темер, Хасака и Камышлы.

Над сирийскими приграничными городами клубы дыма, а по их улицам, уже не таясь, передвигается турецкая тяжелая техника. Идет шестой день операции "Источник мира". Турецкая армия планомерно выдавливает курдские отряды с территории, которую Анкара решила сделать буферной зоной.

"Совсем скоро мы будем контролировать территорию от Манбиджа до нашей иракской границы. И потом туда вернутся почти три миллиона сирийских беженцев", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Чересполосица на севере страны грозит прямым контактом между солдатами Сирии и Турции. Эксперты полагают, что сейчас их цель — контроль над трассой, что связывает Алеппо с востоком страны. В прямом столкновении Дамаска и Анкары не заинтересован никто, поэтому окрестности Манбиджа, который так же стоит на этой дороге, патрулируют автомобили российской военной полиции. Они контролируют линию соприкосновения, находясь на связи и с сирийскими, и с турецкими войсками.