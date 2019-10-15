Игра в кошки-мышки и футбол на дороге: резиновые пули разозлили каталонцев

Второй день массовых антиправительственных демонстраций в Барселоне начался с перекрытия сразу двух автомагистралей, одну из которых, ведущую к аэропорту Жироны, протестующие каталонцы перегородили арматурой и срубленными деревьями. Из другого аэропорта Эль-Прат силовики выгоняли бунтарей дубинками и слезоточивым газом. Сегодня полиция взялась за так называемых "инспекторов" протестов. По данным издания El Pais, арестованные лидеры сепаратистов руководят толпой через защищенный канал в мессенджере Telegram.

Внезапно, без предупреждения толпа срывается с места и выбегает прямо на дорогу, машины резко тормозят и включают аварийку.

Так же митингующие стремительно строят баррикады, приносят камни, бросают принесенную откуда-то арматуру прямо на проезжую часть и начинают играть в футбол.

"Мы хотим поднять шум на международной арене, чтобы люди видели – правительство Испании действует несправедливо", — заявляет одна из активисток каталонских протестов.

- Полиции не боитесь?

"Да, конечно, — соглашается женщина. – Но это как игра в кошки-мышки".

Они рассчитывают на понимание водителей, но у тех уже сделают нервы.

"Сюда нужно национальную полицию и гвардейцев, — дает советы мадридскому восточному дворцу один из водителей. — Не хватает жесткой руки! Тогда не будут всякими глупостями заниматься… Что должно сделать правительство? 100 евро штраф с каждого и пять лет тюрьмы".

Усиление, кстати, планируют. В Каталонию пришлют больше тысячи человек национальной гвардии ближе к ноябрьским выборам. Местную полицию Мадрид обвиняет в бездействии.

Сторонники независимости не собираются сдаваться, протестуя против приговоров организаторам референдума о независимости Каталонии. Трасса ведет из Барселоны в Жирону, ее снова перекрывают. Несмотря на вмешательство полиции, люди не уходят, есть и несколько арестованных.

И первые серьезно раненые, к слову, от местных полицейских. Накануне в аэропорту они не скупились на резиновые пули. Молодому 22-летнему человеку попали в глаз, врачи не смогли спасти ему зрение. Непропорциональное использование силы обозлило протестующих. Власти обещали расследовать все инциденты, но в ответ уже звучат требования к главе МВД уйти в отставку.

"Это ненормально, но уже случалось. Потому, что была диктатура Франко. Сейчас у нас демократия в кавычках", — поясняет испанец.

- И что, нет никакой разницы?

"Очень мало разницы", — констатирует он.

На самом деле, Франко отменил автономию, данную каталонцам властями Второй республики, запретил все региональные языки и символы, включая каталонский язык, флаг и национальные праздники.

В 1977 году после его смерти авторы главного закона страны долго подбирали для текста правильные слова. Но главное: внесли пункт, что широкая автономия для регионов возможна, а вот референдум без согласия Мадрида — нет. Но каталонские власти настаивают на обратном.

"Институциональный кризис в Испании напрямую связан с политическим кризисом в Каталонии. Я считаю, что испанской стороне просто необходимо сесть за стол переговоров, чтобы начать свободное и честное обсуждение проблемы. Мы намереваемся предложить референдум. Мы считаем, что это наиболее правильный шаг для разрешения сложившейся ситуации", — поясняет председатель правительства Каталонии Ким Торра.

Ближе к вечеру в городах снова толпы людей блокируют улицы. Протесты продолжаются и в самой Барселоне.

В аэропорту Барселоны отменили 45 рейсов, пассажирам пришлось спать прямо на полу. На стойках регистрации — большие очереди. Дальше больше, мобилизованные через соцсети молодые люди обещают трехдневный пеший марш по автострадам Каталонии и всеобщую забастовку в конце недели.