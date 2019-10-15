Минюст попросил суд ликвидировать движение "За права человека"

Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.

Поводом для иска стали неоднократные нарушения законодательства, обнаруженные в рамках внеплановой проверки, которую провели в 2018 году. Одна из основных претензий — несоответствие устава движения поправкам в Гражданский кодекс. Также поводом для ликвидации стали неоднократные штрафы от Роскомнадзора, сообщает "Интерфакс".

В движении "За права человека" прокомментировали исковое заявление. Они намерены активно и публично отстаивать свою позицию в Верховном суде России и, если потребуется, дойти до Европейского суда по правам человека. В движении отметили, что их эксперты и журналисты найдут возможность продолжить свою деятельность по защите прав и законных интересов граждан России.

По мнению представителей движения, штрафы от Роскомнадзора связаны с открытым сезоном охоты за их публикациями не только в СМИ, но и даже на личных страницах в социальных сетях сотрудников и волонтеров. Все выписанные протоколы якобы составлялись на основании заявлений от активных граждан, личности которых не удалось установить даже в суде.

Общая сумма штрафов составила 1 900 000 рублей, но большая их часть, как отметили в организации, была обжалована и не вступила в законную силу. Кроме того, устав движения был зарегистрирован Министерством юстиции, а несоответствие обнаружили спустя четыре года, отмечают представители "За права человека".