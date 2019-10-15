В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.

Как передает телеканал "Россия 24", странную семью, которая по некоторым данным ждала конца света, удалось обнаружить после того, как старший из детей, 25-летний молодой человек сбежал из дома и рассказал местному бармену о том, что хочет положить конец затворничеству близких.

Семья несколько лет ни с кем не контактировала, и младшие дети думали, что они единственные люди в мире. Отец был задержан за отказ сотрудничать с полицией. Где мать детей – неизвестно.