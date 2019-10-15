"Убить решил изначально": таксист показал, как прятал тело екатеринбурженки

Таксист из Челябинска, подозреваемый в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной, в ходе следственного эксперимента рассказал и показал, как расправился с пострадавшей. По его словам, убийство планировалось изначально.

По уголовному делу проведены несколько осмотров мест происшествия, в ходе одного из которых в канализационном коллекторе было найдено тело убитой. Подозреваемый рассказал, что расправа с владелицей автомобилей была спланирована изначально. "Машину отнять, а водителя в колодец", — признался во время допроса челябинский таксист. Соответствующее видео опубликовал Следственный комитет.

Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября. Она отправилась на машине показывать транспортное средство потенциальному покупателю. Спустя сутки автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске — Audi Q5 продали за 500 тысяч рублей. В салоне кроссовера обнаружили замытые следы крови.

Тело 27-летней девушки обнаружили утром 15 октября в коллекторе рядом с колонкой на расстоянии трех километров от того места, где Ксения должна была встретиться с покупателем.

В настоящее время в рамках уголовного дела задержаны трое человек. Они подозреваются в убийстве. Задержанные — неработающие местные жители, двое мужчин 1977 и 1990 годов рождения, а также женщина 1988 года рождения. Следственный комитет опубликовал снимки подозреваемых в убийстве.