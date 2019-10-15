Глава МИД ДНР: Зеленский не может удержать государство в управляемом состоянии

"Украина пока не готова выполнять никакую часть Минских соглашений. Все четко и однозначно прописано в комплексе мер, никаких двояких толкований там быть не может. Поэтому мы уже пять лет являемся свидетелями того, как Киев ищет условия и предлоги. То семь дней тишины, то ДНР и ЛНР мешает, то еще какая-то причина находится, лишь бы не выполнять обязательства государства". Так прокомментировала в прямом эфире программы "60 минут" глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявление Киева о готовности выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

Украина отказалась согласовывать новый план по разведению сил в Донбассе. Националисты добились своего, они фактически узурпировали власть на Украине и заявляют, что займут все позиции в Петровском и Золотом. А Билецкий дал Зеленскому срок в десять дней, чтобы отказаться от "формулы Штайнмайера", иначе произойдет новая попытка вооруженного переворота.

"Условия, которые выдвигает Украина, искусственно придуманы. Семь дней тишины — это никуда не годящийся аргумент. У нас сейчас действует бессрочное перемирие, и тишина должна быть тоже бессрочной. Сегодня же мы видели с украинской стороны полный отказ под любыми предлогами от разведения сил", — пояснила глава МИД ДНР.

По словам Натальи Никоноровой, ситуация на Украине стала настолько нестабильной, что Зеленский не может удержать государство в управляемом состоянии. Это влияет на все его решения. "Если Зеленский выбран президентом Украины, то он в любом случае должен будет от имени государства выполнять эти обязательства", — заключила министр иностранных дел ДНР.