Чемпионат КХЛ. "Авангард" выиграл дома у питерского СКА

Матчем в подмосковной Балашихе между омским "Авангардом", который проводит здесь домашние встречи, и питерским СКА продолжился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Команды по очереди вели в счете, но в итоге с минимальным перевесом выиграли "ястребы" – 3:2.

Счет был открыт уже на 2-й минуте: Войнов поразил ворота гостей. Однако армейцы не собирались сдаваться и в течение 6 минут перевернули ход игры в свою пользу за счет голов Барабанова и Лехтеря. Тем не менее в дальнейшем лучше своими шансами распорядились номинальные хозяева: Семенов во втором и Дедунов в третьем периоде принесли "Авангарду" победу.