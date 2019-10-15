Россия и Сирия обеспечивают безопасный вывод иностранных военнослужащих

Военнослужащие США продолжают вывод сил из северо-востока Сирии, власти САР и российское командование предпринимают все шаги для обеспечения их безопасности. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, военнослужащие США оставили пункты базирования в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Манбидж провинции Алеппо и убыли в направлении сирийско-иракской границы. Бакин призвал население местных районов воздержаться от агрессивных действий в отношении вооруженных сил западных государств либо союзных им формирований.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в настоящее время властями САР и российским командованием предотвращаются межэтнические столкновения, а также иные вооруженные конфликты в районах, которые возвращаются под контроль сирийского правительства. Россией и Сирией ликвидируется террористическая угроза, все действия направлены на то, чтобы обеспечить полномасштабное восстановление мирной жизни.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Ее цель — борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ (запрещена в России) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в военные действия между курдскими отрядами и турецкой армией.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения между армиями Сирии и Турции в районе города Манбидж.