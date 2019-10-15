Футболисты Финляндии разгромили соперников из Армении

Матчем в столице Финляндии Хельсинки между сборной хозяев и гостями из Армении стартовал очередной игровой день в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. Хозяева неожиданно легко обыграли южан с крупным счетом 3:0.

После довольно затяжной разведки финская команда вышла вперед на 31-й минуте после точного удара Йенсена. Второго гола пришлось ждать еще полчаса, и его забил Пукки. Он же оформил разгром армянской команды, забив еще один мяч на 88-й минуте.

Финны укрепили свою позицию в борьбе за второе место в группе "J", где фаворитами являются футболисты Италии, набравшие 21 очко и проводящие несколькими часами позже матч против аутсайдеров из Лихтенштейна. У финской сборной 15 очков, у Армении и Боснии и Герцеговины – по 10, Греция набрала 5 очков, Лихтенштейн пока имеет на своем счету 2 ничьих.