Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

В ходе телефонного разговора, который состоялся 15 октября по инициативе турецкой стороны, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, в том числе, на севере этой страны.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийской правительственной армии. Как отметили в Кремле, собеседники высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву в конце октября текущего года в Женеве Конституционного комитета под эгидой ООН. Одновременно президенты России и Турции подтвердили свою приверженность обеспечению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, передает РИА Новости.

Также российский лидер пригласил своего турецкого коллегу посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято.

Как сообщалось, 9 октября текущего года Турция объявила о начале на севере Сирии военной операции "Источник мира", цель которой — создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирия назвала эту операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары, Великобритания, Германия и Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН, напоминает ТАСС.