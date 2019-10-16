Тридцатый Кубок Кремля начался без Медведева

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в юбилейном Кубке Кремля. Об этом заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По словам самого спортсмена, ему надо восстановиться после соревнований в Китае. Медведев был посеян на турнире под первым номером. Сейчас он занимает 4-е место в рейтинге ATP.

Его ждали, он обещал приехать и приехал, но на корт так и не выйдет. Суперзвезда мирового тенниса, наш лучший игрок — Даниил Медведев отказался от участия в юбилейном – 30-м кубке кремля. 6 подряд финалов, тяжелейшие матчи, сил сыграть в Москве просто не осталось.

Впереди у Медведева итоговый турнир в Лондоне и российская сборная, конечно, рассчитывает на него на предстоящем кубке Дэвиса.

Кубок Кремля по теннису — особый турнир, единственный в мире, где одновременно в закрытом помещении проходят и мужские и женские матчи. Впервые Кубок Кремля разыгрывают в ледовом дворце спорта в Крылатском, все предыдущие турниры принимал спорткомплекс "Олимпийский", закрытый на реконструкцию. Совокупный призовой фонд — почти 2 миллиона долларов. Но важнее другое. Это редкая возможность для российских зрителей воочию увидеть наших лучших теннисистов. В мужской части турнира надежды российских болельщиков связаны с победителем прошлого кубка — Кареном Хачановым, он начинает поход за трофеем со второго круга.

Первый круг юбилейного Кубка Кремля неудачно сложился для многих наших спортсменов. Особенно поредела женская сетка — из борьбы выбыла Светлана Кузнецова и чемпионка прошлого года Дарья Касаткина.

В двух сетах Касаткина уступила украинской теннисистке Даяне Ястремской 1:6 и 4:6, это был последний матч в сезоне для Дарьи. По словам россиянки сложно было приспособиться и к сопернице и к арене.

Прошлогодний 29-й Кубок Кремля установил рекорд посещаемости. Турнир на трибунах посмотрели почти 82 тысячи зрителей. В этом году, даже несмотря на смену площадки, есть все шансы рекорд обновить — в Москву пожаловали суперзвезды мирового тенниса и как же приятно констатировать, что это наши спортсмены.