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16 октября 201900:57 Анастасия Ефимова

На Крымском валу открылась выставка работ Поленова

На Крымском валу открылась выставка работ Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу — выставка Василия Поленова. Организаторы собрали более 150 произведений со всей России. Столь масштабной экспозиции не было четверть века.

Этот эффект – почти массовый: едва ли не у каждой картины хочется остановиться и сделать снимок на память. Феномен живописи Поленова – почти фотографическая точность.

"Он был первым, кто, действительно, стал открыто работать на пленэре, и внес в живопись невероятную светоносность и яркий цвет", — отмечает Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.

"В этих сокровищах почти нет монотона. Потому что – смотрите налево, смотрите направо, как будто краски другие, мизансцены другие, театр другой", — восхищен Вениамин Смехов, актер, режиссер.

Чтобы подарить публике это уникальную выставку, экспонаты представили 4 частные коллекции и 14 государственных. В том числе, заповедник "Поленово". Усадьба художника, где он еще при жизни создал первый общедоступный провинциальный музей.

Кстати, свою усадьбу на берегу Оки художник проектировал сам. Его современник Илья Репин так и писал о Поленове: "Ведь он – архитектор, да еще какой!"

"Привыкли к тому, что Василий Дмитриевич Поленов пейзажист. Вот пейзажист! И вдруг такое разнообразие видов живописи. Но он узнает вдруг о том, что Поленов, помимо этого, был и очень талантливым архитектором, и очень много нового внес в историю русской архитектуры", — напоминает Элеонора Пастон, куратор выставки В. Поленова, главный научный сотрудник отдела.

И конечно, еще один, может быть, самый важный его сюжет: библейский. Как говорил автор: "Мой Евангельский круг".

Сам Василий Поленов назвал свою картину: "Кто из вас без греха?". Но цензура сочла риторический вопрос неуместным. Когда ее приобрел император Александр Третий, то в каталоге частной коллекции она называлась уже "Блудная жена", что, мягко говоря, не соответствовало идее автора. В итоге в историю мировой живописи крупноформатное полотно вошло как "Иисус и грешница". Хранится в Русском музее. И в Москве не выставлялось 130 лет.

Для Третьяковской галереи такие монографические собрания великих мастеров теперь уже – почти традиция. Серов, Васнецов, конечно, Репин. Его портрет кисти Поленова – в одном из залов, — как напоминание о шестистах тысячах гостей, посетивших репинскую выставку в Новой Третьяковке. И, как обещание, что выставка нынешняя вызовет не меньший интерес.

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