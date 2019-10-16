Евро-2020. Футболисты Швейцарии были сильнее ирландцев

В отборочном турнире к футбольному чемпионату Европы 2020 года прошли матчи в группе "D". В центральном поединке встречались два претендента на попадание в финальную часть – сборные Швейцарии и Ирландии. Хозяева оказались искушеннее своих соперников, забив по голу в каждом тайме – 2:0.

Швейцарцам нив коем случае нельзя было проигрывать, поскольку они несколько дней назад уступили Дании (0:1) и оказались на 3-й позиции в группе, сильно уменьшив свои шансы. Но в отчетной игре футболисты конфедерации, победив за счет гола Сеферовича на 16-й минуте и автогола ирландца Даффи в самом конце матча.

Результат еще одной встречи в этой группе: Гибралтар – Грузия – 2:3. Дания и Ирландия набрали по 12 очков, но у датчан на матч меньше. У Швейцарии 11 турнирных баллов, у Грузии – 8. Гибралтар замыкает таблицу, не имея ни одного очка.