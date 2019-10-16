Обрушение здания в Бразилии: поиски людей продолжаются

В бразильской Форталезе спасатели продолжают поиски девяти человек, предположительно, находящихся под завалами обрушившегося накануне здания. Работы ведутся в непрерывном режиме.

По имеющимся данным. в момент обрушения в здании и рядом с ним находились 18 человек, девять из которых были спасены, передает ТАСС. Ранее поступала информация об одном погибшем.

Как сообщалось, расположенное в фешенебельном районе города семиэтажное жилое здание, построенное около 40 лет назад, обрушилось в минувший вторник, 15 октября, утром по местному времени. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать неудовлетворительное состояние несущих конструкций.