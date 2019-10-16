Сборная Италии разгромила Лихтенштейн в отборе к Евро-2020

Завершился очередной игровой день отборочного турнира к футбольному чемпионату Европы 2020 года. В группе "J" восьмую победу в восьми встречах одержали экс-чемпионы мира из сборной Италии. На сей раз они играли в Лихтенштейне и разгромили местных аутсайдеров континентального отбора – 5:0.

Правда, забив гол уже на 2-й минуте (Бернардески), "Скуадра адзурра" затем более часа не могла пробить вратаря хозяев. Но все же к финишу матча Белотти (дважды), Романьоли и Эль-Шаарви восстановили статус-кво фаворита, не дав сопернику увеличить свой очковый запас.

У команды Италии 24 очка и она обеспечила себе право участия в финале Евро-2020. Вторыми идут финны, переигравшие дома Армению (3:0), у них 15 баллов. Греция победила на своем поле Боснию и Герцеговину и сократила отставание и от соперника, и от Армении: у армян и боснийцев по 10 очков, у греков стало 8. Лихтенштейн с 2-мя очками на последней строчке.