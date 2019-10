В США тушат крупный пожар на нефтебазе

Во вторник, 15 октября, в американском штате Калифорния вспыхнул крупный пожар на одной из нефтебаз. Борьбу с огнем ведут около 200 пожарных.

Инцидент произошел на нефтехранилище в населенном пункте Крокетт. По данным местных пожарных, горят три резервуара с этанолом, передает ТАСС.

По предварительной информации, пострадавших нет. Власти рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и плотно закрыть все двери и окна.

Be careful driving on Westbound 80 in Rodeo as you approach Hercules. This is video we shot moments ago of a fire at a refinery. pic.twitter.com/YiikmSGY9k