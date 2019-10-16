Коста-Рика ждет российских туристов

Власти Коста-Рики хотят привлечь в страну как можно больше туристов из России. Об этом заявили в президиуме законодательной ассамблеи. Там подчеркнули, что пока коста-риканцы чаще посещают Россию, чем россияне – Коста-Рику. И напомнили, что условия для путешественников из нашей страны становятся всё более привлекательными.

В мае этого года вступило в силу соглашение, по которому отменили визы для российских туристов, въезжающих в Коста-Рику на срок до 90 дней, напоминает телеканал "Россия 24". А сейчас обсуждается вопрос об открытии прямых авиарейсов между двумя государствами.