Кучеров и "Тампа-Бэй" переиграли "Монреаль" в чемпионате НХЛ

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. "Монреаль Канадиенс" принимал на домашнем льду клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг". Гости пропустили первыми, но затем в течение 3-х игровых минут забросили три шайбы и установили победный для себя счет – 3:1.

"Канадцы" вышли вперед за счет гола Петри. Но Коберн на 19-й минуте в первом периоде, а Стэмкос и Джонсон на 21-й и 22-й во втором сумели перевернуть результат в пользу "молний". В первых двух голах результативными пасами поучаствовал российский форвард "Тампы" Никита Кучеров.