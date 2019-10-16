Болезнь пассажира стала причиной вынужденной посадки самолета "Аэрофлота"

Из-за болезни пассажира следовавший в Москву из индийского Дели самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента.

Приземлившийся борт встречала медицинская бригада, в настоящий момент решается вопрос о госпитализации почувствовавшего себя плохо пассажира, сообщает РИА Новости. Самолет продолжит полет в Москву по готовности.