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16 октября 201907:49

Более 10 тел мигрантов найдены у берегов итальянского острова Лампедуза

EPA

На морском дне у берегов итальянского острова Лампедуза при помощи подводного робота найдены тела 12 мигрантов, погибших, предположительно, при кораблекрушении в ночь на 7 октября.

Обнаружена и затонувшая лодка. Лежащая на глубине 60 метров. Предположительно, всего в ней находились более 50 человек, 22 из которых были спасены. Ранее были найдены тела 13 погибших женщин, еще около 20 человек считались пропавшими без вести, передает ТАСС.

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