Жесткое убийство в Красноярске: подозреваемый не признает вину, второй раскаивается

Андрей Шилов, который подозревается в жестоком избиении своего приятеля Дмитрия Сисигина, свою вину не признает. Об этом заявил судья Центрального районного суда Красноярска Иван Нарожный при рассмотрении ходатайства следствия об аресте.

"Шилов свою вину во время допроса следователей не признавал", — сказал он.

Также он озвучил информацию, что подозреваемый не работает, имеет двух детей, употреблял наркотики, в том числе в день задержания.

Между тем второй подозреваемый Сергей Шмелев заявил, что раскаивается в содеянном. Как сообщает РИА Новости, на суде он заявил, что вспыльчивый человек, Сисигин тоже. "У нас произошел конфликт. Я раскаиваюсь", — сказал Шмелев. По его словам, в момент совершения преступления он был пьян.

Как сообщает "Интерфакс", суд арестовал обоих подозреваемых на два месяца — до 13 декабря.

По данным следствия, вечером 15 сентября после телефонной ссоры Шилов и Шмелев вломились в квартиру к Дмитрию Сисигину и жестоко избили его. Все это они снимали на камеру телефона. Врачи 22 дня боролись за жизнь бывшего спортсмена, но спасти его не удалось.

Все это время подозреваемые были на свободе. Хотя один из задержанных ранее был судим за мошенничество и грабеж, а второй — за грабеж и наркотики. Красноярцы связали это с тем, что один из мужчин — сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.

Дело передано в Центральный аппарат Следственного комитета, его взял на свой контроль Александр Бастрыкин.