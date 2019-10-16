Военная полиция РФ провела первое патрулирование в Манбидже

Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже. Накануне сирийская армия взяла город под контроль.

Объезд улиц осуществили на бронеавтомобиле "Тигр". По словам представителей военной полиции, патрулирование улиц города и окрестностей продлилось более трех часов.

При появлении нашего флага боевые действия между турками и курдами сразу прекращались, передает "Россия 24". В задачи патруля сейчас входит обеспечение безопасности населения в случае обстрелов с любой стороны.

"Еще неделю назад мы не могли себе позволить заехать в Манбидж открыто, с демонстрацией флага — военнослужащие США со своих двух военных баз постоянно нам препятствовали, перехватывали нас на дороге из-за разного понимания зон ответственности", — подчеркнул офицер военной полиции Вооруженных сил РФ Сафар Сафаров.

Город Манбидж в 85 километрах к востоку от Алеппо был освобожден курдскими отрядами "Сил народной самообороны" в августе 2016 года, уточняет РИА Новости. Ранее он служил форпостом террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые захватили его у боевиков из так называемой "умеренной оппозиции".



9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Между тем Эрдоган заявил, что Турция не против введения армии Сирии на север страны. Но "террористы должны оттуда уйти". Тем временем сирийская правительственная армия взяла под контроль 1030 квадратных километров в районе города Манбидж, военный аэродром, две гидроэлектростанции на реке Евфрат, несколько мостов в провинции Ракка. Всего под контролем армии Сирии – пять округов на северо-западе страны. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Ранее американские военные покинули свои базы в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Они отходят на юго-восток, к границе с Ираком. Безопасность обеспечивают российские и сирийские военные. Оставленные американцами базы Дадат и Умм-Миаль также контролируются правительственной армией.

Уже сегодня в Турцию отправятся вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Как сообщил вице-президент, Дональд Трамп поручил чиновникам призвать Турцию остановить вторжение, добиться немедленного прекращения огня и начать переговоры о восстановлении мира и стабильности в регионе. Тем временем в Вашингтоне в ближайшее время обещают внести законопроект о санкциях против Анкары. Анонсировали ограничения в отношении активов президента Эрдогана и новые санкции против официальных лиц. Кроме того, Минюст США предъявил обвинения турецкому госбанку Halkbank, обвинив его в нарушении санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств. Поддержала политику Белого дома и Канада, заявив о приостановке поставок вооружения турецкой стороне. Накануне с подобным заявлением выступили и в Лондоне. Президент Турции в ответ заявил, что Анкару не волнует угроза санкций и операция в Сирии продолжится.

Ситуацию в Сирии с Эрдоганом обсудил Владимир Путин. Лидеры пообщались по телефону, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны сошлись во мнении, что нужно предотвратить военный конфликт на севере арабской республики.