Евгения Калашник: Индига и Амдерма увеличат экономический потенциал НАО

15 октября в ситуационном центре губернатора Ненецкого автономного округа состоялось выездное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) "Стратегическая сессия — Арктика 2035". Обсуждение было посвящено Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, а также актуальным вопросам развития региона.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, который принял участие в мероприятии с помощью видеосвязи, отметил, что Арктика всегда развивалась с опорой на дополнительные возможности и людей, которые здесь живут и работают. На новом этапе освоения необходимо создавать условия жизни выше средних по стране.

"Ключевыми технологиями развития региона должны стать общероссийские проекты, такие как Северный морской путь и сопутствующая ему инфраструктура. В частности, разрабатывается Программа развития опорных населенных пунктов, которая будет призвана вдохнуть жизнь в удаленные поселки. Уровень стратегических сессий растет, регионы четко формулируют свои пожелания", — сказал Крутиков.

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Евгения Калашник отметила, что ключевым фактором развития региона является вывод на новый уровень транспортно-логистической отрасли.

"Это вписывается и в стратегические задачи страны в Арктике. Реализация таких проектов, как строительство порта Индига, модернизация аэропорта Амдерма, завершение автодороги Усинск — Сыктывкар, формирует новый потенциал развития Западного арктического бассейна в целом", — сказала Калашник.

В ходе сессии представители местной администрации, органов исполнительной и законодательной власти округа, бизнес-сообщества, общественных организаций обсудили вопросы социально-экономического развития региона, перспектив развития малого и среднего бизнеса, здравоохранения, строительства социальных объектов, обеспечения жильем, повышения зарплат, поддержки образования, культуры и спорта, повышения качества и доступности связи на территории Ненецкого округа, повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера. Во всех выступлениях участников стратегической сессии также звучало, что главное на Севере — люди, это главный северный капитал и обеспечение уровня жизни выше общероссийского требует от правительства целого комплекса мер.

"Жизнь в Арктике требует обеспечения особых условий, чтобы сделать ее более привлекательной для современного поколения. А для этого необходимо участие государства и частных инвесторов", — считает координатор социальных и просветительских программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов, который выступил модератором заседания.

Он представил онлайн-платформу www.arctic2035.ru, с помощью которой отправить свои предложения для включения в Стратегию может любой житель региона.

Серия подобных стратсессий уже прошла в Мурманске, Архангельске, Якутске, Петрозаводске, Дудинке, Салехарде, а также в Санкт-Петербурге. Еще два мероприятия планируются в Республике Коми и на Чукотке.