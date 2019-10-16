Российские футболисты вышли в финал Всемирных пляжных игр

Мужская сборная России по пляжному футболу завоевала путевку в финал Всемирных пляжных игр, проходящих в Катаре. В полуфинале российские футболисты одержали победу над командой Ирана. Итоговый счет 6:2 в пользу россиян.

На протяжении всего матча подопечные Михаила Лихачева не давали шансов сопернику, ведя в счете на протяжении большей части встречи, сообщает телеканал "Россия 24". Авторами победных голов в составе России стали Алексей Макаров, Дмитрий Шишин, Борис Никоноров, Андрей Новиков, а Федор Земсков отметился дублем.

Благодаря этой победе россияне смогли прервать неудачную серию против иранцев, состоявшую из трех поражений подряд. В финале российским пляжникам предстоит оспорить золото с командой Бразилии. Решающая встреча состоится 16 октября.