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16 октября 201910:36

"Он только болтает". Чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшей и легчайшей весовой категории Генри Сехудо намерен провести бой против ирландского бойца Конора Макгрегора. Американец признался, что хочет подраться с экс-чемпионом легкого и полулегкого веса.

"Конор только и делает, что болтает языком. Он лает, но не кусается. Да, лет десять назад он выиграл у хороших бойцов, ну и пусть, — приводит слова Сехудо Russia Today. – У нас нет никаких взаимоотношений с ним, но я хочу боя против него. Я тоже хочу стать богатым".

Напомним, что ранее Сехудо отличился тем, что вызвал на бой чемпионку UFC в наилегчайшем весе Валентину Шевченко. Он мотивировал свой вызов представительницы женской части UFC тем, что хочет стать первым в истории промоушена межгендерным чемпионом. Представительница Киргизии вызов приняла.

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