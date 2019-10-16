"Победа" сообщила о резком повышении цен на авиабилеты

Авиакомпания "Победа" с конца октября повысит цены на рейсы из-за границы в Россию. Как сообщили представители лоукостера, в среднем билеты подорожают на 40% — это примерно на 25 евро, сообщает телеканал "Россия 24".

Беспрецедентно высокий разовый рост стоимости — мера вынужденная, объяснили в компании. 25 евро — это стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах. Теперь она будет включена в цену билета так же, как это делается в России.

Таким образом "Победа" исполняет решение Московского городского суда, который удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Услугу стоимостью в 25 евро "Победа" ввела год назад. Пассажиры пожаловались в прокуратуру, а там обратили внимание на то, что плата за регистрацию может превышать половину стоимости билета.

"Победа" — дочернее предприятие "Аэрофлота" и четвертый по величине российский авиаперевозчик. На сегодняшний день компания выполняет рейсы по 28 международным направлениям.