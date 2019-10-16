Футболист "Ливерпуля" обновил рекорд Книги Гинесса

Защитник английского "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд официально вписал свое имя в Книгу рекордов Гинесса. 21-летний английский футболист стал новым рекордсменом по количеству голевых передач в чемпионате Англии среди игроков его позиции.

В минувшем сезоне английской премьер-лиги Александер-Арнолд совершил 12 результативных пасов на своих партнеров по команде, чем превзошел прежнее достижение – 11 ассистов в исполнении Лейтона Бэйнса из "Эвертона". Оно было установлено в сезоне 2010/11.

"Это большая честь для меня, – признается игрок "Ливерпуля", слова которого приводит "Спортбокс.Ru". – Я всегда хотел помогать команде создавать как можно больше голевых моментов. Очевидно, что нападающие должны забивать, поэтому этот рекорд и их заслуга".