Ноябрь в России будет теплым. В Москве - первые заморозки

Синоптики дали прогноз погоды на ноябрь. Как рассказала "РГ" завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в большинстве регионов России этот последний месяц осени будет теплее обычного.

Это касается Ленинградской, Вологодской, Псковской и Новгородской областях, в Поволжье и Центральном федеральном округе, а также почти на всем юге страны.

Комфортной будет погода также на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, Камчатке, побережье Якутии и в Магаданской области.

Чуть выше обычной для этого времени года ожидается температура в Мурманской и Архангельской областях, а также в Карелии и Коми.

А вот в Краснодарском крае и южной части Крыма этот месяц может быть прохладным.

Что же касается столицы, то тут уже зафиксированы первые осенние заморозки: в ночь на 16 октября температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ опускалась до минус 0,3 градуса, рассказали "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области,

Там также отметили, что в большинстве районов Подмосковья также в эту ночь отмечались заморозки.

Например, в Михайловском и Домодедове температура опускалась до минус 2 градусов, а в Истринском районе — до минус 2,8 градуса.

Днем 16 октября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до плюс 9-11 градусов, а по области до плюс 7-12 градусов. Осадков при этом не ожидается.

При этом, как прогнозируют синоптики, до конца текущей недели заморозков в столичном регионе больше не ожидается, днем 17 октября температура воздуха в столице поднимется до плюс 14-16 градусов, 18 октября — до плюс 10-12-ти, а в выходные, 19 и 20 октября, будет около 10-15 градусов тепла.

Накануне синоптики предупредили жителей европейской России о резких перепадах атмосферного давления и рассказали, когда оно, наконец, стабилизируется.