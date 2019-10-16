Бортников назвал методы борьбы с сетевым терроризмом

Более чем к 8 тысячам сайтов, содержание которых имело отношение к террористической пропаганде, ограничили доступ в России в 2019 году. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая в Сочи на открытии XVIII международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

Бортников также призвал мировые спецслужбы поддержать инициативу по депонированию ключей шифрования переписок в мобильных приложениях, сообщает телеканал "Россия 24". Противодействие терроризму не будет эффективно, пока бандиты используют закрытые каналы коммуникации в глобальной сети, подчеркнул директор ФСБ.

Александр Бортников также призвал объединить усилия спецслужб в работе по выявлению и блокированию в интернете материалов террористического и экстремистского характера. Для этого необходимо наладить взаимодействие с ведущими IT-компаниями. Такая система гарантирует тайну переписки граждан, исключив доступ к ней третьих стран, обеспечив при этом контроль за информационным обменом террористов.

Глава Федеральной службы безопасности России отметил, что к пониманию этого приходит все больше стран. Например, весной 2019 года такая инициатива была выдвинута рядом государства, как Старого, так и Нового света.