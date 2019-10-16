За взятку в 2,6 миллиона задержан мэр Новочеркасска

Мэр Новочеркасск Игорь Зюзин задержан по подозрению в получении крупной взятки.

Два года назад Зюзин был мэром города Зверево Ростовской области. По данным следствия, вместе со своей заместительницей Альбиной Порошиной он получил от бизнесмена взятку более 2,6 миллиона рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, Зюзин задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Показания на него дала Порошина, которая уже приговорена за получение взятки к длительному сроку лишения свободы.