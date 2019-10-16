"Арсенал" намерен избавиться от Озила

Руководство лондонского "Арсенала" в одно из ближайших трансферных окон планирует продать немецкого полузащитника Месута Озила. Боссы "канониров" считают нецелесообразным продолжение сотрудничества с игроком средней линии.

Вся причина такого решения руководителей – в малой пользе Озила, являющегося самым высокооплачиваемым футболистом "Арсенала", сообщает FootballHD. Еженедельный доход полузащитника составляет 350 тысяч фунтов. Уже известно, что интерес к Озилу проявляет турецкий "Фенербахче", готовый взять его в аренду на полгода.

В нынешнем сезоне 31-летний хавбек сыграл лишь один матч английской премьер-лиги, в котором не отметился результативными действиями. "Арсенал" же после восьми туров набрал 15 очков и занимает третье место в таблице, отставая на девять очков от лидирующего "Ливерпуля".