Новейший ударный дрон "Охотник" впервые применит оружие в 2020 году

Испытания вооружения тяжелого дрона "Охотник" должны начаться в 2020 году. Тестирование будет проходить на ахтубинском полигоне, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что до конца 2019 года "Охотник" выполнит еще несколько испытательных полетов как один, так и вместе с другими боевыми самолетами.

Напомним, новейший российский дрон "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года. А в конце сентября беспилотник совершил совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57.



Тяжелый разведывательно-ударный дрон "Охотник" построен по схеме "летающее крыло". Масса машины – 20 тонн, максимальная скорость – тысяча километров в час. Под данным из открытых источников, робот сможет нести до 2 тонн бомб и ракет.