Тарасенко оперся на кресло Трампа на чествовании "Сент-Луиса" в Белом доме

Российские хоккеисты "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев вместе со своими одноклубниками посетили резиденцию президента США Дональда Трампа для традиционного чествования чемпиона Национальной хоккейной лиги.

Во время своего визита в Белый дом представители действующего обладателя Кубка Стэнли сделали совместную фотографию с главой страны. Примечательно, что ближе всего к Трампу был как раз Тарасенко, который запечатлен на снимке опершимся на кресло американского президента.

Трамп выложил фото в свой личный Twitter-аккаунт и подписал: "Удивительный камбэк "Сент-Луиса" напоминает нам никогда не сдаваться и не терять веру. Когда вы упорно работаете, поддерживаете друг друга, верите в себя и отдаете все, что имеете, вам будет сопутствовать победа".

Напомним, что "Сент-Луис" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. По ходу сезона клуб располагался в хвосте турнирной таблицы Западной конференции, но смог выйти в плей-офф, дойти до финала, где обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:3.