Жители Архангельска устроили самосуд над предполагаемым маньяком. Видео

https://arh.sledcom.ru/news/item/1399662/В воскресенье архангельском поселке Цигломень местные жители поймали предполагаемого маньяка, вытащили его из квартиры, привязали автомобильным тросом к столбу, крепко поколотили и вызвали полицию.

Связанного 35-летнего мужчину обвинили в домогательствах к несовершеннолетним и ряду краж, совершенных в поселке. Связанного и изрядно побитого его освободили приехавшие полицейские.

Архангельское отделение Следственного комитета в отношении четырех местных жителей возрастом от 26 до 37 лет возбудило уголовное дело по статье "Похищение человека". Им грозит, с учетом отягчающих обстоятельств — похищение было совершено группой лиц с применением насилия — до 12 лет лишения свободы.

Следователи также обещали проверить подозрения участников похищения, однако информация о том, что похищенный мужчина совершал какие-либо противоправные действия, не подтвердилась.