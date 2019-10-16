Российские "Тигры" в Манбидже: патрулирование предотвратит гибель мирных жителей

Российские военные полицейские организовали патруль в сирийском городе Манбидже на востоке провинции Алеппо. Первое патрулирование улиц города и его окрестностей продлилось более трех часов. Для него использовали бронеавтомобили "Тигр" российского производства. Главная задача — обеспечить безопасность мирного населения.

Колонна российской военной полиции, в составе которой сейчас находятся и журналисты, приближается к городу Манбидж. Этот населенный пункт на востоке провинции Алеппо последние несколько лет контролировали курдские вооруженные формирования при поддержке армии США. Но как только турецкие войска начали на северо-востоке Сирии операцию "Родник мира" американцы ушли из этих мест, фактически бросив своих союзников и не выполнив гарантий безопасности, которые предоставляли курдам.

Эти кадры говорят о многом: военные пикапы с сирийскими флагами, а им на встречу колонна американских бронемашин. Видео было сделано недалеко от города Кобани, который армия США в спешке покинула, как, впрочем, и весь северо-восток Сирии. Правительственные подразделения Арабской республики, напротив, предприняли марш на север, заняв несколько населенных пунктов, аэродром в городе Табка и брошенные солдатами западной коалиции военные базы. Накануне сирийские военные взяли под контроль Манбидж — крупный и стратегически важный город на шоссе, что связывает Алеппо с востоком страны.

"Тигры" российской военной полиции патрулировали окрестности Манбиджа и раньше, обеспечивая безопасность мирных жителей. Но сам город был для них закрыт, курды больше доверяли американцам. Как выяснилось, зря.

После бегства солдат под звездно-полосатым флагом командиры курдских формирований пошли с Дамаском на мировую, попросив у официальных властей помощи и оставив свои позиции. Вместе с сирийской армией в Манбидж зашла и российская военная полиция.

Местные жители с воодушевление восприняли появление российских военных полицейских, которые теперь будут патрулировать и сам город, и линию соприкосновения турецких и сирийских подразделений, находясь в контакте с обеими сторонами, ведь в прямом столкновении Дамаска и Анкары никто не заинтересован. Присутствие наших военных в регионе позволит не допустить эскалации конфликта, гибели мирных жителей, а также избежать гуманитарной катастрофы. Кроме того, правопорядок, который будут обеспечивать российские военнослужащие, поможет предотвратить бегство террористов ИГИЛ (запрещена в России) из курдских тюрем, пока контроль над ними полностью не перейдет к подразделениям сирийской армии.