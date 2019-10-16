Экс-спартаковец Бесчастных возглавил "Факел"

Бывший нападающий московского "Спартака" Владимир Бесчастных официально объявлен в качестве главного тренера воронежского "Факела". Договор между сторонами подписан до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Twitter-аккаунт клуба.

На посту наставника "Факела" Бесчастных сменил другого российского специалиста Сергея Оборина, с которым клуб смог договориться о досрочном расторжении контракта. Оборин проработал в Воронеже четыре месяца. Бесчастных же ранее возглавлял "Тосно", в котором он трудился с 2016 по 2017 год.

После 17 туров Футбольной национальной лиги "Факел" замыкает турнирную таблицу чемпионата, набрав 12 очков. В активе воронежцев две победы, шесть ничьих и девять поражений и статус самой мало забивающей команды (девять забитых голов при двадцати пропущенных).