В Балаклаве стартовал многодневный горный марафон Crimea X Run

Многодневный горный марафон Crimea X Run стартовал в Балаклаве. Состязания этого года станут уже пятыми по счету. В них примут участие порядка 700 спортсменов из разных регионов России и зарубежных стран.

Общая протяженность маршрута составит 170 километров. Он будет проходить по Южному побережью через исторические, архитектурные и природные достопримечательности полуострова. Каждый день участники марафона будут начинать в одном городе, а заканчивать в другом. Сегодня марафонцам предстоит преодолеть 33 километра пути с финишем в Форосе.

"Это уникальные соревнования. Наша команда из шести человек приезжает сюда уже в четвертый раз. Все на высшем уровне. С радостью приедем еще!", — поделился спортсмен из Владивостока Евгений Лепешкин.

"Мы полностью протестировали маршрут. Весь участок маркируется накануне. Кроме того, перед стартом контрольная группа еще раз проверяет, всё ли в с маркировкой в порядке — она представляет собой ленточки и флажки, которые расположены через каждые пятьдесят метров. Если забег проходит ночью, как, к примеру, во второй день марафона, то на дистанции устанавливают светоотражающие флажки", — рассказал "Вестям - Севастополь" директор соревнований Иван Петров.

Завтра участникам состязаний нужно будет из Фороса пробежать в Ялту, преодолев Большой каньон. Завершится марафон в Ялте.