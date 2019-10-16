В Кремле не планируют создавать "зеленую" партию

Возможность создания "зеленой" партии Кремль не рассматривает. Так ответил на заданный вопрос пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также не знает, откуда возникли сообщения о том, что в Кремлевской администрации решили обратить внимание на экологическую повестку и создать новую партию, которая занималась бы зеленой проблематикой.

Как подчеркивает ТАСС, 16 октября публикацию по зеленой проблематике со ссылкой на три неназванных кремлевских источника сделал РБК. В публикации указывалось, что обсуждение идеи только началось. Одной из причин разработки идеи, подчеркивается в публикации, стало то, что экологические проблемы в ряде регионов выводят людей на уличные протесы.

"Мусорная" реформа началась в России с 1 января 2019 года, а уже в феврале прошли акции протеста под лозунгом "Россия не помойка". Одной из крупнейших акций стала серия акций в Архангельской области против строительства полигона твердых бытовых отходов для мусора из Москвы на станции Шиес.

Кроме создания новой партии, добавили в РБК, возможно включение экологической повестки в программы "Единой России" и "Справедливой России".

Проблема ухудшения состояния окружающей среды в августе 2019 года стояла для россиян на седьмом месте — ее упоминали 24% респондентов. В августе 2017 года об экологии говорили только 14% опрошенных.