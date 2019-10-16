Барселона в огне: баррикады, уличные бои и испуганные туристы

Минувшая ночь в Каталонии выдалась в прямом смысле жаркой. Протестующие, которые уже вторые сутки требуют отменить приговор осужденным лидерам движения за независимость, жгли мусорные баки, возводили баррикады и рушили витрины магазинов. Число пострадавших в ходе столкновений с полицией превысило 200 человек.

Это называют теперь не иначе как народный бунт. Центр Барселоны в огне. Условная линия фронта постоянно сдвигается. Баррикады строят из подручных средств быстро и слаженно.

Полицейские машины на огромной скорости несутся по улицам, разрезая ряды демонстрантов. Они сносят возведенные баррикады, расчищая дорогу, люди едва уворачиваются и бросаются врассыпную. Чтобы остановить полицейских, люди разбрасывают на дороге очень острые фрагменты колючей проволоки.

Напуганные туристы пытаются унести ноги, взволнованные гигантскими кострами местные жители без конца звонят пожарным. Перед людьми с огнетушителями все расступаются и встречают аплодисментами. Те одобрительно сигналят.

А вот с полицией найти общий язык уже не получается. Их машины забрасывают камнями, палками и стеклянными бутылками — всем, что попадается под руку. Дело нередко доходит до рукопашной. Стражам порядка приходится отбиваться от людей в масках. Суматоха, паника, удары дубинками — количество пострадавших растет в геометрической прогрессии.

- У нас уже нет права протестовать! А после вынесения приговоров у нас вообще никаких прав не осталось. Ни манифестации устраивать, ни говорить. И вот доказательства: неправильно ведешь — в тебя стреляют в упор с двух метров!

В этот вечер в центре Барселоны испанская полиция работает вместе с каталонской. Неоднократные призывы разойтись на людей не действуют, они настроены агрессивно, и практически каждая провокация заканчивается столкновениями.

Дым от пожарищ в Барселоне виден с воздуха. А ведь все начиналось совсем по-другому. 40 тысяч человек попытались блокировать здание представительства правительства Испании, натиск сдерживал двойной кордон спецназа, в который очень скоро полетели петарды, камни и бутылки. В ответ — резиновые пули.

- Мы стояли на площади протестовали, потом полиция пошла на нас в наступление, мы пятились, а они продолжали нас бить, а потом в моего друга — ему 16 лет — попала резиновая пуля.

В Ллейде мирной демонстрация тоже не получилась, баррикады возводили из горящих контейнеров, людей разгоняли дубинками. Силу пришлось применить и в Таррагоне. Региональное правительство Каталонии осудило беспорядки, но ситуация, похоже, уже вышла из-под их контроля.